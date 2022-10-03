Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов

3.10.2022, 10:44

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Юрий Бутусов

Открытые данные позволяют даже сейчас сделать ряд важных выводов.

Сравнение потерь офицеров ВСУ и ВС РФ на основе данных с обеих сторон.

24 сентября твиттер-канал Killed in Ukraine, который фиксирует потери ВС РФ, и российский телеграм-канал Lostarmour, который является структурой российской военной пропаганды, опубликовали данные о потерях офицеров с обеих сторон, которые стали известны через открытые источники, наградные указы — то есть публикацию некрологов в медиа и соцсетях, и могут быть точно верифицированы.

Итак, за семь месяцев войны:

Воинские формирования Украины потеряли 1178 офицеров всех рангов.

Воинские формирования РФ потеряли 1210 офицеров всех рангов.

Конечно, списки эти явно не полные. В Украине считают потери врага, но и все потери наших погибших героев публикуются практически в полном объеме, в большой части потери подтверждаются поименными списками наградных указов.

В России же информация о потерях в полном объеме не публикуется даже в соцсетях, большинство награждений производится закрытыми указами.

Тем не менее, открытые данные позволяют даже сейчас сделать ряд важных выводов:

1. Официальные данные о потерях ВС РФ недостоверны. Министр обороны Шойгу заявил о потере за 7 месяцев 5937 военнослужащих, что дает приблизительно соотношение потерь офицеров и солдат как 1:5. Потери офицеров получаются слишком высоки по отношению к общему числу погибших. Для сравнения, согласно опубликованным украинским данным об общих потерях — около 10 тысяч человек, соотношение офицеров к рядовым составляет как минимум 1:10.

2. Общие потери России гораздо выше, поскольку информация о потерях оккупационных войск «ЛДНР», которые официально именуются не российскими, а «союзными», в полном объеме не публикуется. Так называемое «Минобороны ДНР» сообщило, что в ходе боевых действий потери составили за 7 месяцев 3242 человека. Цифра неофициальная, непроверяемая никак, сколько из них офицеров данных нет даже приблизительно.

«ЛНР» информацию о потерях не публикует вообще, хотя там потери ничуть не меньшие, и принудительная мобилизация была тотальной. Генштаб ВСУ заявляет общие потери ВС РФ во всех формированиях около 60 тысяч человек.

3. Вопреки пропаганде российского Генштаба, потери российской армии не только не уступают украинским, но судя по открытой проверяемой информации — значительно превосходят. Теперь проблему низкой боесопособности российской профессиональной армии генералы будут закрывать горами тел мобилизованных.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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