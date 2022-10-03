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За несколько минут до столкновения космического аппарата с астероидом удалось заснять НЛО

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  • 3.10.2022, 16:54
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За несколько минут до столкновения космического аппарата с астероидом удалось заснять НЛО

НАСА и Европейское космическое агентство воздержались от заявлений по поводу странного объекта.

Таинственный неопознанный летающий объект, совершающий странные движения на фоне астероида Диморфос за несколько минут до столкновения, был заснят камерой НАСА.

Первая часть миссии прошла успешно. По планам, основной зонд столкнулся с Диморфосом, самым маленьким из астероидов в системе Дидимос. DART отправлял изображения каждую секунду по мере приближения к поверхности астероида, с которым вот-вот должен был столкнуться.

По мере приближения корабля к Диморфосу на видео видно, как НЛО пролетает над астероидом. Команда DART в настоящее время определяет степень изменения орбиты Диморфоса, чтобы проверить влияние столкновения на его орбиту.

Однако ни НАСА, ни Европейское космическое агентство (ЕКА) не сделали никаких заявлений по поводу странного объекта, появившегося всего за несколько минут до столкновения с Диморфосом.

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