С журфака БГУ ушла декан, отчислявшая студентов в 2020-ом году 6 3.10.2022, 21:18

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Ольга Самусевич

Причины ухода Самусевич скрывают.

Ольга Самусевич ушла с поста декана журфака Белорусского государственного университета. Она возглавляла университет с июля 2018-го. Информацию о том, что Ольга Самусевич больше не декан журфака БГУ, подтвердили tochka.by сразу несколько источников.

Причины ухода Самусевич не сообщаются.

Отметим, что в 2020-ом году и после него Самусевич «прославилась» репрессиями в отношении студентов, выходивших на акции протестов, задержанных и отбывших сутки.

Самусевич заставляла студентов писать объяснительные, выносила дисциплинарные взыскания, отчисляла с факультета.

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