С журфака БГУ ушла декан, отчислявшая студентов в 2020-ом году

С журфака БГУ ушла декан, отчислявшая студентов в 2020-ом году6
- 3.10.2022, 21:18
- 2,920
Причины ухода Самусевич скрывают.
Ольга Самусевич ушла с поста декана журфака Белорусского государственного университета. Она возглавляла университет с июля 2018-го. Информацию о том, что Ольга Самусевич больше не декан журфака БГУ, подтвердили tochka.by сразу несколько источников.
Причины ухода Самусевич не сообщаются.
Отметим, что в 2020-ом году и после него Самусевич «прославилась» репрессиями в отношении студентов, выходивших на акции протестов, задержанных и отбывших сутки.
Самусевич заставляла студентов писать объяснительные, выносила дисциплинарные взыскания, отчисляла с факультета.