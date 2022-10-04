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После потери Лимана в армии РФ «полетели головы»

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  • 4.10.2022, 7:47
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После потери Лимана в армии РФ «полетели головы»

Стало известно, кого сделали «крайним» за поражение.

Владимир Путин не простил командованию армии РФ потери Лимана. Стало известно, что за поражение своей должностью заплатил командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев. Теперь указанный пост займет генерал-лейтенант Роман Бердников.

Российское издание РБК утверждает, что Бердников является выпускником Киевского суворовского училища. Бердникова и Журавлева объединяет то, что они оба командовали российскими войсками в Сирии. Российские пропагандисты сразу после назначения Бердникова вспомнили его высказывание в одном из интервью. В нем генерал-лейтенант оболгал Киевское суворовское училище, заявив, что в 1991 году, когда он заканчивал учебу, там «притесняли по национальному признаку».

Напомним, 1 октября террорист и главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в потере Лимана виноват генерал-полковник Александр Лапин.

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