После потери Лимана в армии РФ «полетели головы» 2 4.10.2022, 7:47

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Стало известно, кого сделали «крайним» за поражение.

Владимир Путин не простил командованию армии РФ потери Лимана. Стало известно, что за поражение своей должностью заплатил командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев. Теперь указанный пост займет генерал-лейтенант Роман Бердников.

Российское издание РБК утверждает, что Бердников является выпускником Киевского суворовского училища. Бердникова и Журавлева объединяет то, что они оба командовали российскими войсками в Сирии. Российские пропагандисты сразу после назначения Бердникова вспомнили его высказывание в одном из интервью. В нем генерал-лейтенант оболгал Киевское суворовское училище, заявив, что в 1991 году, когда он заканчивал учебу, там «притесняли по национальному признаку».

Напомним, 1 октября террорист и главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в потере Лимана виноват генерал-полковник Александр Лапин.

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