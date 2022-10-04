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Военный эксперт: В «ДНР» и «ЛНР» паника

  • 4.10.2022, 15:34
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Военный эксперт: В «ДНР» и «ЛНР» паника

ВСУ идут освобождать Луганскую и Донецкую область.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что Вооруженные силы Украины будут продолжать освобождать собственные территории от российских оккупантов.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Сейчас Харьковская операция закончилась. ВСУ полностью освободили территорию Харьковской области. Теперь наши войска двигаются в Луганскую область. И теперь только представить можно, какая сейчас паника в псевдореспубликах. Они там понавыдумывали, что после того, как Путин объявил об их присоединении к РФ, им ничего не угрожает. Однако украинцы продолжили и будут продолжать освобождать собственные территории от российских оккупантов», - пояснил Ступак.

Эксперт отметил, что ядерный шантаж России не остановит наступление украинской армии.

«Они были уверены, что украинская армия остановится. Думали, что украинцев заставят остановиться, иначе существует угроза ядерной войны. Никто не останавливается. Наша армия продолжает движение», - добавил он.

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