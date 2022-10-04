Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте
- 4.10.2022, 23:31
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Быстрое и мощное контрнаступление.
Украинская армия осуществляет на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковский, Луганской и Донецкой областях.
«Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он.
Президент напомнил, что только в Херсонской области было освобождено от оккупантов:
Любимовку;
Крещеновку;
Золотую Балку;
Беляевку;
Украинку;
Большую и Малую Александровки;
Давыдов Брод.
«И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — отметил он.