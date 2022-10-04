Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте 4.10.2022, 23:31

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Владимир Зеленский

Быстрое и мощное контрнаступление.

Украинская армия осуществляет на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковский, Луганской и Донецкой областях.

«Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он.

Президент напомнил, что только в Херсонской области было освобождено от оккупантов:

Любимовку;

Крещеновку;

Золотую Балку;

Беляевку;

Украинку;

Большую и Малую Александровки;

Давыдов Брод.

«И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — отметил он.

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