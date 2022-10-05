Ученые наконец разгадали, почему возникает ощущение дежа вю 2 5.10.2022, 14:14

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Специалисты Университета Колорадо решили проверить гипотезу, которая возникла около ста лет назад.

Многие из нас порой ловят себя на мысли, что все это уже было раньше. Этот феномен называется дежа вю, и причина его возникновения довольно прозаична, пишет nv.ua.

Исследовательская группа Университета штата Колорадо решила проверить гипотезу, которая возникла около ста лет назад. Согласно ей, дежа вю возникает в тот момент, когда человек попадает в обстановку, похожую на ту, в которой он был когда-либо в прошлом. Лимбическая система мозга человека, ответственная за воспоминания, реагирует на этот триггер, но приписывает и обстоятельства, которых в прошлом быть не могло.

Наиболее распространенными триггерами этого феномена являются пространственные или аудиальные впечатления. То есть, с наибольшей вероятностью дежа вю возникнет тогда, когда человек попадет в похожую на виденную в прошлом обстановку или станет участником разговора, похожего на тот, в котором он когда-либо раньше участвовал.

Эта гипотеза недавно была проверена с помощью виртуальной реальности. И она наконец получила подтверждение.

Исследователи помещали группу испытуемых в разные сцены, меняя расположение элементов в ней. Ученым удалось вызвать дежа вю в тех случаях, когда сцены были похожи на виденные участниками исследования ранее.

Таким образом, американские ученые смогли подтвердить старую теорию связи дежа вю и пространственной структуры. Они отмечают, что знакомая обстановка, вероятно, не является единственной причиной феномена, и в будущем надеются продолжить исследования.

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