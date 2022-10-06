Нидерланды придумали, как заменить российский газ в Европе 6.10.2022, 11:31

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Может быть запущено новое месторождение.

Нидерланды допускают запуск газового месторождения Гронинген в критической ситуации.

Нидерланды допускают перезапуск газового месторождения Гронинген в случае наступления критической ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, на месторождении в Гронингене достаточно незадействованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия когда-то импортировала из России.

Сейчас это месторождение пребывает в процессе закрытия из-за сотен землетрясений, к которым привела его разработка. Нидерланды отвергают призывы увеличить объемы добычи.

По словам министра горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханса Уилбрифа, продолжать добычу газа на этом месторождении опасно. В то же время он отметил, что страна не может игнорировать страдания в других странах Европы.

Нехватка газа «может заставить нас принять это решение», заявил министр. В частности, это может произойти, если больницы, школы и дома не смогут должным образом отапливаться.

В то же время голландские официальные лица заявляют, что если Германии потребуется больше энергии, более безопасным вариантом будет дальнейшее продление срока службы ее атомных станций.

Отмечается, что недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение относительно месторождения Гронинген.

Также на Уилбрифа давили коллеги из других стран Евросоюза, но Нидерланды пока придерживаются своего плана. Премьер-министр страны Марк Рютте не исключает использования Гронингена для усиления поставок, но «только в крайнем случае, если все пойдет не так».

Вместо наращивания добычи Нидерланды сняли ограничения на генерацию угольных электростанций и удвоили импортные мощности для сжиженного природного газа.

В то же время многие жители Гронингена готовятся к тому, что правительство отменит свое решение и в конце концов увеличит добычу на фоне растущего давления со стороны других европейских стран.

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