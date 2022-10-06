Бойцы 92-й бригады за один день уничтожили три артиллерийские позиции врага 6.10.2022, 13:00

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Опубликовано видео с беспилотника.

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции расположения которых разоблачили разведчики с помощью БПЛА.

Об этом пишет на своей странице в соцсети разведчик отдельной разведроты при 92-й ОМБр Леонид Маслов и публикует видео, на котором зафиксирована успешная работа разведки и артиллерии. Маслов посвятил видеоролик погибшему побратиму.

«Отчет о проделанной работе за сегодня: день прожит не зря. Посвящается памяти нашего друга и побратима Бижана Шаропова, павшего в бою за Изюм. Спи спокойно, брат. Оккупанты должны повыдыхать. И гореть адским пламенем», - пишет Маслов в видео.

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