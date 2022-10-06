«Если люди хотят и могут платить, зачем забирать такую возможность?» 6.10.2022, 17:04

Учитель рассказала о ситуации с частными школами в Беларуси.

Журналисты портала tochka.by поговорили с учителем физкультуры, которая в сентябре устроилась в частную школу и сейчас оказалась в подвешенном состоянии. Деятельность образовательного учреждения приостановили. Преподаватель рискует остаться без зарплаты.

Героиня материала 1 сентября нашла новую работу – пришла учителем в частную школу. Как обычно бывает, с надеждами на все самое лучшее и ощущением, что жизнь налаживается.

Но за этот месяц всю систему начало лихорадить так, что частный сектор в образовании может и не выжить. Часть школ закрыта, вторая получила предписания приостановить деятельность. И всех вместе впереди ждет введение лицензирования.

В подвешенном состоянии

Собеседница не имеет претензий к руководству учебного заведения и надеется, что ситуация разрешиться благополучно. Со слов директора, чем все закончиться – непонятно, но «луч надежды» все-таки есть.

Пока же частную школу наводнили проверки, причем всевозможные инстанции придираются к мелочам, которые легко можно найти в любой государственной школе, говорит педагог.

Приходится даже отстаивать правоту в суде. И недавно юристы, к примеру, доказали неправомерность претензий пожарных.

Оптимизм на исходе

В частное учебное заведение специалист пришла не от хорошей жизни. Она работает тренером в одном из спортивных клубов. Там с лета уменьшилась посещаемость, и руководитель вопреки договоренностям, прописанным в контракте, снизил зарплату.

Благодаря опыту найти новую работу, кстати, недалеко от дома получилось достаточно быстро. Но радость был недолгой. Вопрос остается открытым, но оптимизма у женщины мало.

Есть пример коллеги – преподавателя музыки, которая еще раньше пошла на договор подряда в другую частную гимназию. Там платили в два раза больше, чем в государственной. В середине сентября учебное заведение закрыли, и все педагоги остались без работы и зарплаты за то время, которые успели отработать.

«Это личная катастрофа для всех. Учителя остаются без относительно достойного заработка. А родители – без того вида образования, которые хотели бы давать своему ребенку. Если люди хотят и могут платить, зачем забирать такую возможность? Тем более частные учебные заведения работали много лет, платили налоги, и никаких проблем не возникало», – заметила собеседница.

При этом она не отрицает, что некоторым частным школам проверки не помешают: есть знакомые, которые нелестно отзывались об одном из таких заведений. Но все должно быть в рамках разумного и если есть правила, они должны быть одинаковыми для всех учебных заведений, в том числе государственных.

Отличие частной школы от государственной

Педагог призналась, что впервые лично сталкивается с частной школой. Но чисто визуально она кажется ей идеальной: ухоженные помещения и компактный двор со спортивным оборудованием, постоянно кто-то что-то убирает, собственный повар, отвечающий за питание.

А общение с директором в хорошем смысле выходит за рамки привычного взаимодействия с руководством государственных школ, которое зачастую происходит в ультимативно-приказном тоне.

Белорусские мамы и папы от безысходности и определенного давления контролирующих органов идут в государственные школы.

В законодательстве есть норма, по которой родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования (до 9-го класса, 10-11-й – по желанию детей), иначе они могут быть лишены родительских прав. При этом ребенок должен учиться, какими бы ни были семейные обстоятельства, материальное положение семьи и состояние здоровья родителей.

В этой связи возникает проблема психологической адаптации ребенка, который зачастую попадает в переполненные классы, а также сталкивается с тем, что чего-то может не быть или не хватать.

В частной школе есть ограничения по числу учащихся, и спрос не уменьшается. Перед началом нового учебного года (нынешний не исключение) поступает немало звонков. Но, как отметила собеседница, директор вынуждена многим отказывать, в результате формируется очередь.

Сейчас проверяющие приходят даже для того, чтобы убедиться, что деятельность приостановлена и в учебное заведение дети действительно не ходят.

Выполнение новых предписаний и судебные тяжбы приводят к потере драгоценного времени. Да и сама нервотрепка отбивает всякое желание продолжать, когда, чтобы доказать право на оказание образовательных услуг, ты должен быть уверен, что все журналы заполнены… одинаковыми чернилами.

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