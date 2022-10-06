Экономист сравнил Лукашенко с прапорщиком.

Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси.

Экономист Лев Марголин представляет в связи с этим два сценария, по которым может развиваться ситуация. При этом один, скорее, теоретический, а второй вполне реальный.

— Первый вариант — это дефицит. Товары могут исчезнуть с полок магазинов, — отмечает эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Но это теоретический вариант, потому что реально дефицит может привести к последствиям более худшим, чем даже рост цен.

А второй вариант хорошо всем знаком и давно отработан — когда вместо товаров, на которые нельзя повышать цены, начнут выпускать такие же, только под другими названиями.

Вчера была колбаса «Молочная», а завтра появится «Молочная новая», потом «Новая люкс». Это уже новый товар, на него отдельно устанавливается цена, и к запрету на повышение он не имеет никакого отношения.

И хлеба у нас сейчас сотни сортов. Почему? Потому что цены надо повышать. А как ты повысишь цену на хлеб, когда он сделан из муки, соли и дрожжей? Поэтому в нем появляются новые и новые ингредиенты. Соответственно, это все новые виды.

— А покупатели могут на это указать и пожаловаться в МАРТ, например?

— И им ответят, что цена, на которую они ссылаются, была на колбасу «Докторскую», а эта «Докторская плюс». И она отличается тем, что туда вместо обычной соли добавлена морская. А специй сколько разных — рецептуру можно менять бесконечно, чтобы получить новый товар.

И государство это прекрасно понимает, на уровне правительства так точно. Там тоже сидят люди, которые работали на производстве, и они знают, что если дорожают какие-то компоненты или транспортные расходы, топливо и т.д., это не может не сказаться на ценах.

Это как с тем прапорщиком, которому сказали остановить поезд. И он говорит: «Поезд, стой! Раз, два!».

Это все больше политические игры. Когда надо показать, что наша власть болеет за народ. Для этого произносят такие громкие заявления, а еще лучше с «публичными порками» чиновников, которые якобы недостаточно пекутся о людях.

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