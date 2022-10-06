ВСУ освободили Грековку в Луганской области
- 6.10.2022, 18:59
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Украинские бойцы движутся в сторону Сватово.
Глава Луганской ОВА Украины Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Грековка на Сватовском направлении.
В комментарии журналистам Гайдай заявил, что в Луганской области идут тяжелые бои, а российские оккупанты готовятся к длительной обороне.
По его словам, основные бои происходят в направлении Кременной, но успехи ВСУ также есть и на Сватовском направлении, где расположена Грековка.
«Уже кто-то из бойцов выложил фотографию с названием этого населенного пункта. Это уже не какая-то тайна. Действительно Грековка освобождена. Движемся и в том направлении», — сказал он.