закрыть
6 октября 2022, четверг, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Sun: США рассматривают четыре цели для ответа РФ, если произойдет ядерный удар

1
  • 6.10.2022, 20:17
  • 2,388
The Sun: США рассматривают четыре цели для ответа РФ, если произойдет ядерный удар

Среди возможных целей может быть и Москва.

Соединенные Штаты могут нанести ответный ядерный удар по РФ, если Москва применит ядерное оружие в Украине, пишет британский таблоид The Sun.

Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса на применение ядерного оружия российской стороной.

Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Удар по российским войскам на линии фронта в Украине рассматривается в качестве второй вероятной ответной меры.

Третьей возможной реакцией США и НАТО журналисты издания назвали ограниченный ядерный удар по Крыму.

Последний вариант в случае использования Россией ядерного оружия в Украине - удар по Черноморскому флоту РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип