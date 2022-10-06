The Sun: США рассматривают четыре цели для ответа РФ, если произойдет ядерный удар

The Sun: США рассматривают четыре цели для ответа РФ, если произойдет ядерный удар1
- 6.10.2022, 20:17
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Среди возможных целей может быть и Москва.
Соединенные Штаты могут нанести ответный ядерный удар по РФ, если Москва применит ядерное оружие в Украине, пишет британский таблоид The Sun.
Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса на применение ядерного оружия российской стороной.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве.
Удар по российским войскам на линии фронта в Украине рассматривается в качестве второй вероятной ответной меры.
Третьей возможной реакцией США и НАТО журналисты издания назвали ограниченный ядерный удар по Крыму.
Последний вариант в случае использования Россией ядерного оружия в Украине - удар по Черноморскому флоту РФ.