The Sun: США рассматривают четыре цели для ответа РФ, если произойдет ядерный удар 1 6.10.2022, 20:17

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Среди возможных целей может быть и Москва.

Соединенные Штаты могут нанести ответный ядерный удар по РФ, если Москва применит ядерное оружие в Украине, пишет британский таблоид The Sun.

Как утверждается в публикации, существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса на применение ядерного оружия российской стороной.

Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Удар по российским войскам на линии фронта в Украине рассматривается в качестве второй вероятной ответной меры.

Третьей возможной реакцией США и НАТО журналисты издания назвали ограниченный ядерный удар по Крыму.

Последний вариант в случае использования Россией ядерного оружия в Украине - удар по Черноморскому флоту РФ.

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