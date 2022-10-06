Зеленский предложил НАТО нанести превентивный удар по России 11 6.10.2022, 21:03

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Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что это остановит ядерный шантаж Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия.

По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

Глава украинского государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.

«Превентивные удары, чтобы они (кремлевская верхушка, - ред.) знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, тогда получи вот это», - добавил Зеленский.

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