Невзоров: Думаю, у Залужного есть свой подарок Путину на 70-летие 7.10.2022, 5:15

Валерий Залужный

Он сейчас его перевязывает жовто-блакитной ленточкой.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что руководство Украины и украинские военнослужащие приготовили «подарок» президенту РФ Владимиру Путину на день рождения. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Путину 7 октября исполнится 70 лет.

«Я думаю, что есть свой подарок у [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного. Он сейчас его перевязывает жовто-блакитной ленточкой. Есть свой подарок у [президента Украины Владимира] Зеленского. И есть свой подарок у «Азова», – сказал Невзоров.

По его мнению, другие страны тоже приготовили «подарки» главе Кремля.

«Путин превратился в самое ненавистное существо. И даже в Европе, кстати говоря, где сильно похолодало, где народ ропщет, никто не называет виновником бед и дискомфорта Украину. Все понимают, что эта торговля, спекуляция, неверность, шизофрения Путина привели к колоссальным проблемам для всего мира и человечества», – сказал публицист.

Он подчеркнул, что европейцы четко понимают, «кому они обязаны дискомфортом, болью, сложностями».

«И когда эти люди – и в Европе тоже – видят подписание этих идиотических «референдумов» [об аннексии украинской территории], они видят все эскалационные, злобные, патологические шаги Путина, все понимают, в какие бедствия отворяются врата. И что в голове у этого человека...

Ты спрашивал, что у него в голове. Я боюсь, что в голове у него только трупы, горе и смерть. И ничем другим он уже давным-давно не живет», – отметил журналист.

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