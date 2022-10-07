В минских обменниках неожиданно исчезли злотые 7.10.2022, 9:48

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Журналисты рассказали о приключениях в связи с попыткой купить польскую валюту.

У одного из читателей myfin.by возникли сложности с покупкой злотых в обменниках Минска. Журналисты прошлись по обменным пунктам как в спальных районах, так и в центре города и попытались купить польскую валюту. Что из этого получилось, читайте в нашем репортаже.

Журналисты начали поиск с отдаленных районов столицы. В обменнике БСБ Банка в Уручье злотых нет. В соседнем обменном пункте Беларусбанка польской валюты тоже не оказалось.

– Чтобы узнать, в каком именно отделении вы можете купить злотые, вам надо позвонить в справочную службу банка, – объясняет нам сотрудник.

Пользуемся его советом и звоним в Беларусбанк. Интересуемся, можно ли купить злотые где-нибудь в центре города, например, в районе железнодорожного вокзала.

– Да, конечно, но только если в кассе будет нужная вам сумма, – отвечает оператор.

Мы приехали на место, чтобы все проверить. Итак, возле обменников Беларусбанка на нулевом этаже железнодорожного вокзала в очереди стоят по 2-3 человека. Ажиотажа нет. Покупка 10 злотых здесь обойдется в 5,13 рубля. Пробуем купить.

– Нет, злотых у нас нет. Сегодня за день всего 20 человек деньги меняли. Польскую валюту не приносили, – объясняет сотрудник.

Может, в соседнем обменнике найдется хотя бы 10 злотых?

– Злотых, к сожалению, у нас нет.

Спрашиваем, а были ли они сегодня вообще?

– Вы хотите, чтобы я вас расстроила? – с улыбкой спрашивает сотрудница. – Какой-то мужчина обменял у нас сегодня 3 000 злотых. Но их так же быстро и забрали.

Может, в ТЦ Galileo нас ждет удача? В МТБанке находим первые злотые за день по курсу: 5,15 рубля за покупку 10 злотых.

– Да, у нас есть сейчас в кассе 100 польских злотых.

Уже теплее. Пробуем найти сумму побольше в отделении Паритетбанка на Бобруйской.

– Да, можете купить сейчас 810 злотых, – не верим своим ушам! Покупка 10 польских злотых по курсу обойдется в 6,5 рубля.

Пытаемся найти злотый в другом торговом центре – Dana Mall. В Технобанке очередь из нескольких десятков человек, но двигается быстро. За покупку 10 злотых придется отдать 5,2 рубля.

– Польских злотых у нас сейчас нет и в течение дня тоже не было, – рассказывает сотрудница.

Найти злотые в Минске можно, но придется постараться. Быстрее получится в центре города, в спальных районах шансы купить польскую валюту в разы ниже. Если вам очень повезет, сможете раздобыть не только 50 или 100 злотых, но и все 3 000. Все же рекомендуем большие суммы валюты заказывать в банке заранее.

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