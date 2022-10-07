«Преклоняюсь перед мужеством Алеся Беляцкого»
- 7.10.2022, 15:26
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Как в мире отреагировали на присуждение Нобелевской премии правозащитникам.
Некоторые политические лидеры и организации сразу отреагировали на вручение Нобелевской премии мира. Журналисты «Радыё Свабода» собрали первые реакции.
Эмманюэль Макрон, президент Франции:
— Алесь Беляцкий в Беларуси, НГО «Мемориал» в России, Центр гражданских свобод в Украине: Нобелевская премия мира чествует несгибаемых защитников прав человека в Европе. Работники для мира, они знают, что могут рассчитывать на поддержку Франции.
Эдгар Рынкевич, Министр иностранных дел Латвии:
— Мои искренние поздравления лауреатам Нобелевской премии мира: Алесю Беляцкому из Беларуси, «Мемориалу» из России и Центру гражданских свобод из Украины. Лукашенко посадил правозащитника, Путин запретил мемориал, но мир признает настоящих героев.
Анналена Бербок, Глава МИД Германи:
— Преклоняюсь перед мужеством Алеся Беляцкого, Мемориала и Центра гражданских свобод. Эта Нобелевская премия чествует всех тех, кто храбро борется за свои права и свободы. Несмотря на угрозы собственной жизни. Они борются с несправедливостью тех, кто якобы сильнее.
Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии:
— Аплодирую «невероятному мужеству женщин и мужчин, выступающих против автократии. Они показывают истинную мощь гражданского общества в борьбе за демократию. Рассказывают свои истории. Делятся своим опытом. Помогают сделать мир более свободным».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
— Поздравляю победителей. Право говорить правду властям является фундаментальным для свободных и открытых обществ.
Международная федерация прав человека:
— Эта премия, самая престижная из всех, является абсолютным признанием труда, мужества, мобилизации и неизменной приверженности защитников, которые являются частью того же движения: борьбы за свободу и права человека.
«Эта премия – награда сопротивления. Сопротивления тоталитаризму, попыткам заставить замолчать голоса тех, кто осмеливается выступить и осудить нарушения прав человека», – Элис Могве, президент FIDH.
Социал-демократическая фракция Бундестага:
— Поздравляем Алеся Беляцкого, Мемориал и Центр гражданских свобод. Отличный сигнал в защиту прав человека!
«Молодые европейские федералисты»:
— Нобелевскую премию мира получил заключенный белорусский оппозиционный лидер Алесь Беляцкий. Его многолетняя мирная борьба за демократическую Беларусь была признана и будет продолжать вдохновлять соотечественников противостоять тирании Лукашенко.
Светлана Алексиевич:
— Считаю Беляцкого мифологической фигурой белорусской борьбы. Заслужил — этого мало сказать. Это уже давно его премия.