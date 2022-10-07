«Преклоняюсь перед мужеством Алеся Беляцкого» 7.10.2022, 15:26

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Алесь Беляцкий

Как в мире отреагировали на присуждение Нобелевской премии правозащитникам.

Некоторые политические лидеры и организации сразу отреагировали на вручение Нобелевской премии мира. Журналисты «Радыё Свабода» собрали первые реакции.

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

— Алесь Беляцкий в Беларуси, НГО «Мемориал» в России, Центр гражданских свобод в Украине: Нобелевская премия мира чествует несгибаемых защитников прав человека в Европе. Работники для мира, они знают, что могут рассчитывать на поддержку Франции.

Эдгар Рынкевич, Министр иностранных дел Латвии:

— Мои искренние поздравления лауреатам Нобелевской премии мира: Алесю Беляцкому из Беларуси, «Мемориалу» из России и Центру гражданских свобод из Украины. Лукашенко посадил правозащитника, Путин запретил мемориал, но мир признает настоящих героев.

Анналена Бербок, Глава МИД Германи:

— Преклоняюсь перед мужеством Алеся Беляцкого, Мемориала и Центра гражданских свобод. Эта Нобелевская премия чествует всех тех, кто храбро борется за свои права и свободы. Несмотря на угрозы собственной жизни. Они борются с несправедливостью тех, кто якобы сильнее.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии:

— Аплодирую «невероятному мужеству женщин и мужчин, выступающих против автократии. Они показывают истинную мощь гражданского общества в борьбе за демократию. Рассказывают свои истории. Делятся своим опытом. Помогают сделать мир более свободным».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

— Поздравляю победителей. Право говорить правду властям является фундаментальным для свободных и открытых обществ.

Международная федерация прав человека:

— Эта премия, самая престижная из всех, является абсолютным признанием труда, мужества, мобилизации и неизменной приверженности защитников, которые являются частью того же движения: борьбы за свободу и права человека.

«Эта премия – награда сопротивления. Сопротивления тоталитаризму, попыткам заставить замолчать голоса тех, кто осмеливается выступить и осудить нарушения прав человека», – Элис Могве, президент FIDH.

Социал-демократическая фракция Бундестага:

— Поздравляем Алеся Беляцкого, Мемориал и Центр гражданских свобод. Отличный сигнал в защиту прав человека!

«Молодые европейские федералисты»:

— Нобелевскую премию мира получил заключенный белорусский оппозиционный лидер Алесь Беляцкий. Его многолетняя мирная борьба за демократическую Беларусь была признана и будет продолжать вдохновлять соотечественников противостоять тирании Лукашенко.

Светлана Алексиевич:

— Считаю Беляцкого мифологической фигурой белорусской борьбы. Заслужил — этого мало сказать. Это уже давно его премия.

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