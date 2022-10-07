Вверх по лестнице, ведущей в ад2
- Леонид Гозман
- 7.10.2022, 20:03
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К семидесятилетию Путина.
Вверх по лестнице, ведущей в ад - к семидесятилетию Владимира Путина.
7 октября 1992 года.
Ему сорок. За спиной неудачная карьера в КГБ, но крови на руках нет, а впереди фантастические возможности – открыты все дороги.
7 октября 2002 года.
Ему пятьдесят. Он занял высший пост в стране и один из высших в мире.
Позади уже чеченская война и взрывы в Москве и в Буденновске, но и звонок Джорджу Бушу, сохраняющиеся надежды хоть и не самых прозорливых, но многих.
7 октября 2012.
Шестьдесят. Мог стать уважаемым, авторитетным ветераном. Но рокировка, разгоны, пятая колонна и национал-предатели, война с Грузией и все уже понимают, что это тупик.
7 октября 2022.
Война со всем миром, массовые убийства в Украине, полная изоляция, уничтоженная Конституция, экономическая, политическая, моральная катастрофа России.
Впереди – ад!
Леонид Гозман, «Фейсбук»