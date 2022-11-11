Экс-баскетболист NBA поддержал Полину Шарендо-Панасюк 11.11.2022, 13:54

Полина Шарендо-Панасюк

Энес Кантер Фридом — не только известный спортсмен, но и борец за права человека.

Экс-игрок NBA, один из самых известных турецких баскетболистов, борец за права человека Энес Кантер Фридом поддержал кампанию по освобождению политзаключенной, активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Он написал ей письмо со словами: «Молюсь за тебя! Свобода с тобой. Спасибо, Энес!»

Энес Кантер Фридом – один из самых известных турецких баскетболистов. Он сыграл 748 игр в американской NBA со средним показателем более 11 очков за игру. Еще 59 игр он сыграл в плей-офф, в которых вышел в финал с командой Оклахома-Сити Тандер в 2016 году.

Энес родился в Швейцарии, вырос в Турции и является ярым противником президента Турции Эрдогана. В 2017 году его лишили турецкого паспорта. Он неоднократно выступал с резким осуждением политики Китая, который создал концентрационные лагеря для уйгурского меньшинства, где они подвергаются пыткам. Энес открыто критикует других игроков НБА за молчание по вопросам прав человека.

Напомним, политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которую режим Лукашенко осудил на два года, находится в колонии в Заречье, которая известна своими нечеловеческими условиями содержания.

Сейчас Полина после 40 суток карцера переведена в ПКТ (помещение камерного типа), где проведет шесть месяцев.

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