Херсон празднует освобождение: многотысячное шествия с гигантским флагом Украины

Херсон празднует освобождение: многотысячное шествия с гигантским флагом Украины11
- 12.11.2022, 15:28
- 9,452
В центре города проходит масштабная акция.
В субботу, 12 ноября, в Херсоне проходит масштабная акция по случаю освобождения города от российских захватчиков.
«Апостроф» публикует кадры торжественного мероприятия из деоккупированного областного центра.
В частности, 12 ноября в Херсоне проходит масштабная акция, посвященная освобождению города от ВС РФ.
Местные жители развернули гигантский флаг Украины, с которым идут по улицам деоккупированного центра.
Судя по опубликованным кадрам, в торжественном мероприятии участвуют несколько тысяч мирных жителей. Участники акции также выкрикивают патриотические лозунги и благодарят Вооруженные силы Украины за освобождение Херсона от российских захватчиков.