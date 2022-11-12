Херсон празднует освобождение: многотысячное шествия с гигантским флагом Украины 11 12.11.2022, 15:28

9,452

В центре города проходит масштабная акция.

В субботу, 12 ноября, в Херсоне проходит масштабная акция по случаю освобождения города от российских захватчиков.

«Апостроф» публикует кадры торжественного мероприятия из деоккупированного областного центра.

В частности, 12 ноября в Херсоне проходит масштабная акция, посвященная освобождению города от ВС РФ.

Местные жители развернули гигантский флаг Украины, с которым идут по улицам деоккупированного центра.

Судя по опубликованным кадрам, в торжественном мероприятии участвуют несколько тысяч мирных жителей. Участники акции также выкрикивают патриотические лозунги и благодарят Вооруженные силы Украины за освобождение Херсона от российских захватчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».