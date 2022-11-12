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Херсон празднует освобождение: многотысячное шествия с гигантским флагом Украины

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  • 12.11.2022, 15:28
  • 9,452
Херсон празднует освобождение: многотысячное шествия с гигантским флагом Украины

В центре города проходит масштабная акция.

В субботу, 12 ноября, в Херсоне проходит масштабная акция по случаю освобождения города от российских захватчиков.

«Апостроф» публикует кадры торжественного мероприятия из деоккупированного областного центра.

В частности, 12 ноября в Херсоне проходит масштабная акция, посвященная освобождению города от ВС РФ.

Местные жители развернули гигантский флаг Украины, с которым идут по улицам деоккупированного центра.

Судя по опубликованным кадрам, в торжественном мероприятии участвуют несколько тысяч мирных жителей. Участники акции также выкрикивают патриотические лозунги и благодарят Вооруженные силы Украины за освобождение Херсона от российских захватчиков.

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