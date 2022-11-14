Ученые объяснили, какую форму имеет наша Вселенная 14 14.11.2022, 17:08

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Вселенная действительно огромна, но у специалистов есть доказательства того, какую она имеет форму на самом деле.

Из-за того, что человеку сложно представить размеры Вселенной, которая на самом деле бесконечна, может показаться что она не имеет какой-то формы. Но форма у нее все же есть, считают ученые, хотя их выводы могут удивить, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Самые главные показатели такие, как реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва, скорость расширения Вселенной в разных местах и то, как она «выглядит» под разными углами, указывает на то, что на самом деле Вселенная не только не имеет границ, но она еще и плоская.

Астрофизик Дэвид Спергель из Принстонского университета, США, много десятилетий изучал форму Вселенной. Ему удалось выяснить, что реликтовое излучение, которое осталось после Большого взрыва, имеет неоднородную природу.

Вселенной абсолютно одинаковы и, следовательно, компенсируют друг друга. Если бы у Вселенной была кривизна или изгибы, то один вид энергии был бы больше другого, но этого не наблюдается. Соответственно измерения реликтового излучения показали, что Вселенная одновременно и бесконечная, и плоская.

- Хотя я допускаю, что есть некоторые неопределенности в расчетах, но если и есть некоторая кривизна, то она практически равна нулю, — говорит Спергель.

Также Спергель считает, что Вселенная плоская еще и из-за ее очень быстрого расширения. Поскольку изначально она была компактным сгустком материи, который со временем расширился на огромное расстояние с невероятной скоростью, данный процесс привел к тому, что Вселенная стала плоской или настолько близкой к тому чтобы быть плоской, насколько это возможно.

Еще одно доказательство того, что Вселенная плоская кроется в понятии критической плотности. Например, ученые из Технологического университета Суинберна, Австралия, считают, что если Вселенная плоская, то имея критическую плотность, она бы перестала расширятся только через невообразимое количество времени. То есть существует определенный предел плотности, который не позволяет Вселенной быть изогнутой и принимать форму сферы. Если бы она имела такую форму, то под действием своей гравитации она бы просто сжалась до изначального состояния или бы исчезла вовсе. Такая теория, кстати, носит название «Большое сжатие» и те, кто ее придерживается считают, что нашу Вселенную ждет именно такой конец.

Но ученые на основе измерений выяснили, что у нашей Вселенной плотность находится на уровне чуть ниже критического показателя, а это значит, что она все-таки плоская, да к тому же будет расширяться бесконечно. Также некоторые исследователи предположили, что доказательство плоскости Вселенной является то, что она «выглядит» одинаково под любым углом зрения.

Результаты других исследований показывают, что Вселенная точно плоская, хотя погрешность в расчетах может составлять всего 0,2%. То есть в пределах статистической погрешности наша Вселенная плоска и безграничная.

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