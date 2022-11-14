закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Белгороде после взрывов начался пожар

  • 14.11.2022, 17:43
  • 4,396
В российском Белгороде после взрывов начался пожар

Горят цистерны с топливом.

В Белгородской области России раздались взрывы. В результате в одном из районов начался пожар. Об этом сообщает издание Медуза.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате «прилета» в селе Козинка Грайворонского городского округа на территории фермерского хозяйства «происходит горение емкости с дизельным топливом». Обошлось без пострадавших.

Напомним, что пожары в Белгородской области в последнее время стали регулярными. Практически во всех пожарах РФ обвиняет ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко