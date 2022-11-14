В российском Белгороде после взрывов начался пожар
- 14.11.2022, 17:43
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Горят цистерны с топливом.
В Белгородской области России раздались взрывы. В результате в одном из районов начался пожар. Об этом сообщает издание Медуза.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате «прилета» в селе Козинка Грайворонского городского округа на территории фермерского хозяйства «происходит горение емкости с дизельным топливом». Обошлось без пострадавших.
Напомним, что пожары в Белгородской области в последнее время стали регулярными. Практически во всех пожарах РФ обвиняет ВСУ.