В российском Белгороде после взрывов начался пожар 14.11.2022, 17:43

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Горят цистерны с топливом.

В Белгородской области России раздались взрывы. В результате в одном из районов начался пожар. Об этом сообщает издание Медуза.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате «прилета» в селе Козинка Грайворонского городского округа на территории фермерского хозяйства «происходит горение емкости с дизельным топливом». Обошлось без пострадавших.

Напомним, что пожары в Белгородской области в последнее время стали регулярными. Практически во всех пожарах РФ обвиняет ВСУ.

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