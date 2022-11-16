Смоленские «мобики» сбежали с позиций на левом берегу Днепра и записали видео бунта 16.11.2022, 15:02

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Последним «аргументом» стало то, что ВСУ начали наносить удары с помощью беспилотников.

Мобилизованные из Смоленской области РФ, бросившие свои позиции на левом берегу Днепра под натиском ВСУ, записали видео, чтобы оправдать свое бегство, сообщает «СтратКом ВСУ».

По словам оккупантов, командование не обеспечило их необходимым вооружений, выдав лишь лопаты, автоматы Калашникова, винтовки Мосина и несколько РПГ, заставив строить укрепления под огнем противника.

Понеся потери, они решили сбежать, а чтобы избежать ответственности, записали видео с оправданиями.

«Все случилось потому, что на протяжении нескольких недель нас перебрасывали из места в место, и говорили, что наша основная задача — это копать… На последнем месте дислокации нам были оборудованы фортификационные сооружения из плит советского производства, которые уже давно выработали свой срок службы… Командование нам не довело, что тот берег полностью занят войсками противника. Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел», — пожаловался один из «мобиков», добавив, что они были без связи и не могли координировать свои действия.

Последним аргументом дезертиров стало то, что ВСУ начали наносить удары с помощью беспилотников.

«Мы как подразделение вообще не могли ничего сделать. Просто несли потери. В результате чего было принято решение отойти назад», — заявили российские захватчики.

После бегства ВС РФ из Херсона, российские оккупанты решили выстроить свою оборону на левом берегу Днепра, однако натиск украинской армии не прекращается и они продолжают нести огромные потери.

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