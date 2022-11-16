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Курьез на ЧМ-2022: одна из сборных прибыла в Катар, забыв взять с собой игровую форму

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  • 16.11.2022, 22:55
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Курьез на ЧМ-2022: одна из сборных прибыла в Катар, забыв взять с собой игровую форму

Подобный конфуз случается с этой сборной уже не первый раз.

Накануне старта чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре произошел курьезный случай с одной из команд-участниц турнира — национальной сборной Ганы.

Как сообщил ганский журналист Фрэнк Дарква в Твиттере, сборная Ганы прибыла в Катар без игровой формы. Он отметил, что администратор сборной просто забыл экипировку в Африке.

«В сообщениях утверждается, что администратор команды Ганы по ошибке оставил футболки в Гане. Чиновники теперь принимают все меры для того, чтобы форма была отправлены на базу команды», - написал Дарква.

Журналист Фрэнк Дарква также добавил, что компания Puma отправит игровую форму футболистов сборной Ганы прямо в Катар, а потому футболисты не должны оказаться в нелепой ситуации с отсутствием формы на мундиале.

Однако Ганская федерация футбола опасается, что экипировка не будет доставлена в Катар к первому матчу сборной, поэтому футболисты могут сыграть в первом поединке на турнире не в своей форме.

Примечательно, что с Ганой уже происходил подобный случай. Из-за нелепых действий футбольных функционеров команда этой страны осталась без игровой формы на Олимпиаде-2004 в Греции. В итоге только в день первой игры на олимпийском турнире африканская сборная получила новехонькую форму желтого цвета, которую приобрели в Афинах. И лишь на вторую игру футболисты сборной Ганы вышли уже в своей форме.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Ганы на ЧМ-2022 попала в группу H, где ее соперниками стали сборные Португалии, Уругвая и Южной Кореи. Свой первый матч сборная Ганы сыграет против Португалии 24 ноября.

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