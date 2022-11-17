закрыть
17 ноября 2022, четверг, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт по питанию назвал идеальную диету

  • 17.11.2022, 11:24
  • 2,240
Эксперт по питанию назвал идеальную диету

Диета не всегда означает жесткие ограничения в еде.

Отказ от любимых продуктов; выбор в пользу полезной, но не особенно вкусной еды — именно с этим у большинства людей ассоциируется слово «диета». Однако это понятие гораздо многограннее и шире. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис внес ясность в этот вопрос.

Он отметил, что нельзя резко снижать ежедневное количество потребляемых калорий — это замедляет метаболизм. И при возвращении после такой диеты к привычному питанию вес начнет расти с большой скорость. Диета со множеством ограничений, к тому же, не может обеспечить организму необходимое для жизнедеятельности количество витаминов и БЖУ. Такое питание только навредит здоровью, став источником проблем с желудочно-кишечным трактом.

Важно есть достаточное количество растительной пищи — в ней много клетчатки. «Продукт, от которых стоит отказаться совсем — рафинированные сахара. Классические сладости плохи не только своей калорийностью, но и тем, что в них мало белков и микронутриентов», — говорит Верис. При нежелании исключать сахар из рациона можно заменить сладости фруктами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип