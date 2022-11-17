Эксперт по питанию назвал идеальную диету 17.11.2022, 11:24

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Диета не всегда означает жесткие ограничения в еде.

Отказ от любимых продуктов; выбор в пользу полезной, но не особенно вкусной еды — именно с этим у большинства людей ассоциируется слово «диета». Однако это понятие гораздо многограннее и шире. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис внес ясность в этот вопрос.

Он отметил, что нельзя резко снижать ежедневное количество потребляемых калорий — это замедляет метаболизм. И при возвращении после такой диеты к привычному питанию вес начнет расти с большой скорость. Диета со множеством ограничений, к тому же, не может обеспечить организму необходимое для жизнедеятельности количество витаминов и БЖУ. Такое питание только навредит здоровью, став источником проблем с желудочно-кишечным трактом.

Важно есть достаточное количество растительной пищи — в ней много клетчатки. «Продукт, от которых стоит отказаться совсем — рафинированные сахара. Классические сладости плохи не только своей калорийностью, но и тем, что в них мало белков и микронутриентов», — говорит Верис. При нежелании исключать сахар из рациона можно заменить сладости фруктами.

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