Александр Опейкин: Мы предлагаем эффективные санкции против спортсменов, поддержавших Лукашенко и войну 18.11.2022, 17:08

Александр Опейкин

Будет сформирован специальный список.

Белорусский фонд спортивной солидарности вместе с украинскими спортсменами с визитом посетили США. Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин рассказал сайту Сharter97.org, какие темы удалось затронуть белорусским и украинским спортсменам во время поездки:

— Встречи прошли на достаточно высоком уровне и довольно успешно. Основной была встреча в Государственном департаменте США. Состоялась отдельная встреча с руководителем офиса по Восточной Европе, также с представителями некоторых бюро, которые затрагивают спорт и тематику, связанную с правами человека.

В основном речь шла о применении эффективных санкций в спорте, а также о поддержке белорусских и украинских атлетов, пострадавших от политических репрессий и войны, в том числе — путем предоставления образовательных возможностей в американских вузах.

В США очень хорошо осознают важность спорта как одного из ведущих общественных институтов, поэтому к нашей теме было повышенное внимание. К слову, работа Фонда спортивной солидарности была высоко оценена. Мы действительно добились серьезных результатов в правозащитной сфере, а также в сфере поддержки спортивного сообщества Беларуси.

Если говорить про политическую линию, то были встречи с офисами трех сенаторов от демократов — это офисы сенаторов Джейн Шахин, Криса Ван Холлена и сенатора Эдварда Маркея. С ними также прошли переговоры по обозначенным вопросам. С нашей стороны есть предложения непосредственно по эффективным санкциям в отношении спортсменов, поддержавших режим диктатуры в Беларуси и российскую военную агрессию. Мы их направили в офисы сенаторов.

— На встрече были также и представители украинской делегации. Какие вопросы они поднимали?

— С нами была Ольга Саладуха, заслуженная украинская легкоатлетка. Помимо совместной санкционной позиции в отношении белорусов и россиян, Ольга выступала за необходимости поддерживать украинских спортсменов, которые из-за войны лишились возможности продолжать спортивную карьеру.

В том числе затрагивалась тема поддержка детского спорта в Украине и развитии инклюзивного спорта. То есть речь шла непосредственно о поддержке тех спортсменов, которые вынуждены были прервать карьеру из-за войны, покинули области Украины, в которых сейчас идут активные боевые действия. Ольга возглавляет благотворительный фонд, целью которого является развитие детского спорта в Украине. В условиях войны крайне важно не упустить именно детский спорт.

— Разделяют ли украинцы спорсменов-лукашистов и подписантов письма за честные выборы?

— Да. В принципе мы провели достаточно хорошую работу по информированию спортивной общественности Украины о ситуации, сложившейся в белорусском спорте. Они достаточно хорошо эту ситуацию знают, поэтому разделение такое есть.

Более того, идет работа над созданием в Украине специальной комиссии, которая поможет выработать определенны критерии по применению санкций в отношении белорусов и россиян. Мы это называем эффективные санкции, когда спортсмены могут быть допущены к соревнованиям при определенных условиях.

Мы совместно будем заниматься уже более эффективной санкционной работой, будут конкретные точечные санкции в отношении тех спортсменов, которые открыто поддержали Лукашенко и Путина. Также мы будем работать над допуском спортсменов, которые открыто выступили против войны в Украине и диктатуры в Беларуси.

— Какие практические шаги делает сейчас фонд, чтобы провластные спортсмены остались без международных соревнований?

— Это точечные санкции со стороны США и со стороны Европейского союза. Будет сформирован специальный список. В принципе по белорусским спортсменам все эти списки уже есть. В основном эти точечные санкции будут иметь характер визовых ограничений.

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