«Нам офицеры врали»: в России очередной бунт мобилизованных 4 18.11.2022, 23:10

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В Сеть попало видео с полигона в поселке Елань.

Протесты мобилизованных в России становятся уже не одиночными случаями, например, угнанные в армию из Томска пожаловались на своих командиров, которые нагло соврали военнослужащим, что они якобы зачислены в тероборону, а по факту оказалось - сибиряки будут «пушечным мясом» в войне против Украины. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

«Мобики», которым сперва сообщили о зачислении в территориальную оборону, находятся на полигоне с 26 октября. Но потом вдруг оказалось, что их назначили в «штурмовики».

При этом, как отметили сами мобилизованные, они даже автомата не держали и не смогли потренироваться в метании гранат.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

- Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. Оказалось, что мы стрелковое подразделение. Мы штурмовики, не тероборона. Мы автоматы не видели. Две недели автоматы в руках не держали. Как с такими офицерами воевать? Они продадут там же нас, в Украине, - рассказал на камеру мобилизованный томич.

Само видео, как предполагают, снято на полигоне в поселке Елань, куда и отправляют мобилизованных из Томской области.

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