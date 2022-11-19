Ученые развенчали мифы о тираннозавре 19.11.2022, 17:10

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Исследование канадских специалистов предлагает новую теорию о том, насколько большими были эти хищники.

Канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные о 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн. Об этом пишет Live Science (перевод — ТСН).

Предыдущие исследования уже показали, что на планете жили около 2,5 млрд тираннозавров. Но ученым удалось обнаружить только 32 полных скелета этих древних животных, которые предоставили максимально возможную информацию об их размерах. Исследование канадских ученых предлагает новую теорию о том, насколько большими были эти хищники.

Сейчас самым большим тираннозавром считается особь под названием «Скотти». Останки этого динозавра были обнаружены 30 лет назад в Канаде. Он имел длину 13 метров и весил, как считают ученые, 8,8 тонн.

По словам Джордана Меллона, автора нового исследования, расчеты, основанные на имеющихся данных о тираннозаврах, показывают, что эти животные были больше примерно на 70% и могли весить 15 тонн. К примеру, обычный автобус весит примерно 11 тонн.

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