Как белорусам смотреть чемпионат мира по футболу 20.11.2022, 22:41

Трансляции будут доступны в интернете.

Болельщики в Беларуси все же смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила Ассоциация «Белорусская федерация футбола». Матчи будут доступны на мультимедийной платформе ФИФА. Напомним, турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря.

«По итогам переговоров руководства Ассоциации „Белорусская федерация футбола“ и ФИФА было достигнуто соглашение об открытии с территории Беларуси доступа на платформу ФИФА для просмотра матчей чемпионата мира 2022 года», — говорится в сообщении АБФФ.

— Мы не могли оставить белорусского болельщика без просмотра игр мундиаля. Несмотря на все сложности текущей ситуации, мы провели большую работу с ФИФА и добились права трансляции матчей чемпионата мира на территории нашей страны, — отметил председатель АБФФ Владимир Базанов.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира ФИФА 2022 года на территории нашей страны будут доступны по ссылке.

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