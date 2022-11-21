Цена нефти Brent обвалилась ниже $83 за баррель 1 21.11.2022, 20:12

Впервые с конца сентября.

Цена нефти Brent упала на 5%, до уровня ниже $83 за баррель впервые с 27 сентября. Нефтяные котировки вторую неделю продолжают падать на опасениях инвесторов по поводу снижения спроса со стороны Китая. На них также влияет риск введения потолка цен на российскую нефть: по данным Bloomberg, ограничение будет установлено 23 ноября на уровне $63–64 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе вечером в понедельник снизилась на 5,7%, опустившись на уровень $82,5 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на Brent упали ниже $83 за баррель впервые с 27 сентября.

Еще на прошлой неделе Brent опустился ниже порога в $86 за баррель впервые с начала октября.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 5,57%, до $76,62 за баррель.

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