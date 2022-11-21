На ЧМ по футболу в Катаре запретили продавать пиво: его отдадут стране-победителю 1 21.11.2022, 20:16

Чемпионат мира стартовал вчера.

Все нереализованное пиво, которое запретили продавать на чемпионате мира по футболу в Катаре, вручат стране-победителю. Об этом в Twitter сообщила компания Budweiser, которая является единственной маркой, разрешенной к продаже на объектах чемпионата мира.

«Страна-победитель получит «Бады», — сказано в сообщении. Текст сопровождается фотографией с множеством коробок с пивом.

Объемы и механизм распределения не уточняются.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Поскольку официальной религией там является ислам, в стране запрещено распитие алкоголя в общественных местах. За два дня до начала чемпионата в Катаре запретили продажу алкоголя на стадионах, его можно продавать только в фан-зонах.

Budweiser с 1985 года является единственным пивом, разрешенным к продаже на объектах чемпионата мира. За эксклюзивный статус AB InBev, владеющая брендом Budweiser платит по 75 млн долларов каждые четыре года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».