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На ЧМ по футболу в Катаре запретили продавать пиво: его отдадут стране-победителю

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  • 21.11.2022, 20:16
На ЧМ по футболу в Катаре запретили продавать пиво: его отдадут стране-победителю

Чемпионат мира стартовал вчера.

Все нереализованное пиво, которое запретили продавать на чемпионате мира по футболу в Катаре, вручат стране-победителю. Об этом в Twitter сообщила компания Budweiser, которая является единственной маркой, разрешенной к продаже на объектах чемпионата мира.

«Страна-победитель получит «Бады», — сказано в сообщении. Текст сопровождается фотографией с множеством коробок с пивом.

Объемы и механизм распределения не уточняются.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Поскольку официальной религией там является ислам, в стране запрещено распитие алкоголя в общественных местах. За два дня до начала чемпионата в Катаре запретили продажу алкоголя на стадионах, его можно продавать только в фан-зонах.

Budweiser с 1985 года является единственным пивом, разрешенным к продаже на объектах чемпионата мира. За эксклюзивный статус AB InBev, владеющая брендом Budweiser платит по 75 млн долларов каждые четыре года.

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