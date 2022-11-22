Россия «пустит под нож» нефтяную промышленность 2 22.11.2022, 13:17

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Санкции мощно бьют по бюджету РФ.

Пожертвовав добычей и экспортом газа, российские власти готовятся пустить «под нож» еще одну ключевую отрасль сырьевой промышленности, которая с советских времен снабжала экономику твердой валютой для оплаты импорта от технологий до ширпотреба, пишет Finanz.

Россия может быть вынуждена сократить добычу нефти из-за нового пакета санкций, который включает «потолок цен» и запрет на страхование танкерных перевозок, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Позиция России не поменялась, подчеркнул он: «Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка».

Следствием введения санкций, по словам Новака, будет либо «переориентация поставок на рыночно-ориентированных партнеров», либо «сокращение добычи».

Потолок цен на российскую нефть начнет действовать 5 декабря: баррели, которые продаются дороже, лишатся страховки при танкерных перевозках, что закроет для них не только порты стран G7, но и турецкие проливы. И хотя теоретически сохранятся возможности экспорта в Азию, на практике найти покупателей на все объемы Россия едва ли сможет - это 1,5 млн баррелей сырой нефти и 1 млн баррелей нефтепродуктов в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

По оценке МЭА, российским нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки, а на пике - весной - обвал может достигать 2 млн баррелей ежедневно. Среднегодовая добыча в России, согласно прогнозу агентства, опустится до 9,6 млн баррелей в сутки - уровня конца 2000х.

Для нефтяной отрасли это может означать крах, восстановиться от которого она будет не в состоянии: так, резко уменьшив добычу в пандемию, Россия так никогда и не смогла вернуть ее на прежние уровни, напоминает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.

На истощенных месторождениях, открытых еще во времена СССР, скважинный фонд не удалось перезапустить даже с современными технологиями. Теперь же, когда западные нефтесервисные компании ушли из России, президенту Владимиру Путину «предстоит узнать, в каком беспорядке находятся его дряные скважины», отмечает Брукс.

Качать нефть, не имея покупателей, Россия также не сможет: в стране просто нет хранилищ, куда ее можно было бы залить, указывает он.

Обвал нефтедобычи сулит проблемы бюджету, который готовили явно не учитывая последствия новых санкций, отмечает экономист Александра Суслина.

В макропрогноз Минэкономразвития, на основе которого оценивали доходы будущего года, заложено лишь незначительное снижение добычи - с 515 до 490 млн тонн в год (-5%). При этом нефтяной экспорт, как считает МЭР, должен даже вырасти - с 243,1 до 250 млн тонн.

Даже при таких вводных бюджет получит 3 триллиона рублей дефицита. Но в реальности дыра может оказаться в 1,5 раза больше - до 4,5 триллиона рублей, оценивают аналитики ВТБ.

«Источники для финансирования бюджетного дефицита сейчас скудны как никогда, - констатирует Суслина. - Я очень надеюсь, что министерство финансов не дойдет до прямого печатания денег».

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