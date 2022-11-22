Коллаборанты сотнями бегут из Запорожской области 9 22.11.2022, 14:09

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Об этом сообщил мэр Мелитополя.

Около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных РФ территорий Запорожской области в Крым. Об этом сообщает мэр Мелитополя Ивана Федорова.

- Коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области бегут как крысы с корабля. Муртады рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым, - сообщил он.

По данным Центра национального сопротивления, приспешников захватчиков расселяют в двух пансионатах Севастополя.

- Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание - неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны, - добавил Федоров.

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