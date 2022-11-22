Первая сенсанция: Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ по футболу 4 22.11.2022, 15:21

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Саудитам пришлось отыгрываться по ходу игры.

Сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии в первом матче группы C на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

Первыми в матче отличились аргентинцы, счет открыл на Лионель Месси с пенальти на 10-й минуте. Однако Саудовская Аравия на старте второго тайма смогла забить дважды — Салех Аль-Шехри на 48-й минуте и Салем Аль-Досари на 53-й минуте.

Сборная Аргентины — один из фаворитов нынешнего чемпионата мира.

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