Кочанова: Люди видят, как хорошо живут белорусы 48 23.11.2022, 12:48

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Наталья Кочанова

Лукашистка снова бредит.

Лукашистка Наталья Кочанова заявила, что никакого дефицита продуктов в стране нет, а «люди сами видят и понимают, как хорошо живут белорусы».

Такой вывод она сделала по числу иностранцев, которые приезжают в Беларусь по безвизу и якобы вывозят наши товары.

В последнее время лукашисты часто прибегают к подобным манипуляциям, заявляя, что «в Европе из-за кризиса начался дефицит товаров» и «поляки с литовцами стоят в очередях, чтобы приехать в Беларусь за продуктами». Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют.

К примеру, после заявлений Лукашенко о том, что в Польше «дефицит гречки и соли», поляки принесли к посольству Беларуси эти продукты.

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