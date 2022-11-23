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Долгожданные танки для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТО

  • 23.11.2022, 16:01
Долгожданные танки для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТО

Над запуском механизма по передаче техники будут работать конгрессмены обеих партий США.

Украина согласовала с США, Германией и Испанией механизм, который должен позволить получить долгожданные танки. Препятствия, мешавшие их передаче Киеву, похоже, устранены. Процесс запустится после того как делегации стран НАТО вернутся домой. В Штатах над процедурой будут работать как демократы, так и республиканцы. Об этом заявил председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что в ходе многочисленных встреч в рамках Парламентской ассамблеи НАТО перед Украиной стояла задача ликвидировать препятствия, которые мешали получить западные танки. По итогам переговоров удалось согласовать нужный механизм.

«У Украины появился шанс получить, наконец, западные танки», - отметил Чернев.

По его словам, по танкам получилось договориться с ключевыми их поставщиками – США, Германией и Испанией.

«Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход. Механизм мы согласовали со всеми делегациями ключевых для нас поставщиков танков - Германии, Испании и, самое главное, - США», - рассказал нардеп.

Также Егор Чернев подчеркнул, что реализация договоренностей должна начаться по возвращению участников делегаций в свои страны. В Штатах работать над механизмом будут обе партии – Демократическая и Республиканская.

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