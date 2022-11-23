закрыть
23 ноября 2022, среда, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские банки столкнулись с рекордным в истории оттоком валюты

2
  • 23.11.2022, 20:04
  • 5,020
Российские банки столкнулись с рекордным в истории оттоком валюты

Сколько миллиардов долларов вывели россияне.

Российская банковская система переживает сильнейший в истории отток валюты с клиентских счетов на фоне угрозы расширения санкций Запада и волны массовой эмиграции, которая унесла из страны сотни тысяч человек.

По данным ЦБ РФ, за октябрь физлица и корпоративные клиенты вывели из банков 14,7 млрд долларов — рекордную сумму за все время доступной статистики регулятора.

Со счетов юрлиц за месяц «утекло» 11,1 млрд долларов, а граждане забрали еще 3,7 млрд после сентябрьской мобилизационной паники, когда валютные депозиты населения похудели разом на 7 млрд долларов.

С начала года объем валюты, который физлица хранят в российских банках, сократился почти на 40%, или 35,6 млрд долларов, следует из статистики ЦБ. До войны это было 92,8 млрд долларов, а теперь сумма опустилась ниже 60 млрд долларов, и это минимум с 2010 года, указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Основная причина - это «переезд валютных депозитов в зарубежные банки», отмечает он. Бегущие за границу люди забирают с собой накопления: за январь-сентябрь таким образом из страны «утекло» 34,1 млрд долларов. В результате к началу октября впервые с истории граждане РФ хранили больше валюты за рубежом (63,1 млрд долларов), чем на родине.

Фактически происходит «девалютизация в форме релокации», отмечает Сусин. И к ней присоединяется бизнес: несмотря на то, что российская экономика генерирует избыток валюты, а профицит торгового баланса за январь-октябрь достиг рекордных 215 млрд долларов, валютные счета корпораций в банках с начала года похудели на 28 млрд долларов.

Почти 40% этой суммы корпоративные клиенты вывели в октябре. И это отчасти объясняется страхами санкций, отмечает Сусин. Администрация Байдена обсуждала возможность внести в «черные списки» Национальный клиринговый центр - ключевую структуру Мосбиржи, после чего торги иностранными валютами в России бы остановились.

И хотя США решили отложить санкции на будущее, отток валюты в октябре достиг таких масштабов, что на российском рынке в октябре возник дефицит валютной ликвидности, писал ЦБ. В середине месяца ставки валютных свопов, отражающих стоимость займов в валюте под залог рублей, стали трехзначными: по долларам они достигали минус 150% годовых, а по евро минус 800%.

«Шок» рынка оказался краткосрочным, и ситуация вернулась в норму, но не исключено, что дефицит валюты повторится в будущем, полагают аналитики Росбанка. Во-первых, угроза санкций против НКЦ никуда не делась, а во-вторых, приток валютной выручки в форме евро устойчиво сокращается, объясняют они: «Газпром» поставляет в Европу одну десятую от довоенных объемов, а с 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российскую нефть, за которым последует запрет нефтепродуктов (5 февраля).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип