Российские банки столкнулись с рекордным в истории оттоком валюты 2 23.11.2022, 20:04

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Сколько миллиардов долларов вывели россияне.

Российская банковская система переживает сильнейший в истории отток валюты с клиентских счетов на фоне угрозы расширения санкций Запада и волны массовой эмиграции, которая унесла из страны сотни тысяч человек.

По данным ЦБ РФ, за октябрь физлица и корпоративные клиенты вывели из банков 14,7 млрд долларов — рекордную сумму за все время доступной статистики регулятора.

Со счетов юрлиц за месяц «утекло» 11,1 млрд долларов, а граждане забрали еще 3,7 млрд после сентябрьской мобилизационной паники, когда валютные депозиты населения похудели разом на 7 млрд долларов.

С начала года объем валюты, который физлица хранят в российских банках, сократился почти на 40%, или 35,6 млрд долларов, следует из статистики ЦБ. До войны это было 92,8 млрд долларов, а теперь сумма опустилась ниже 60 млрд долларов, и это минимум с 2010 года, указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

Основная причина - это «переезд валютных депозитов в зарубежные банки», отмечает он. Бегущие за границу люди забирают с собой накопления: за январь-сентябрь таким образом из страны «утекло» 34,1 млрд долларов. В результате к началу октября впервые с истории граждане РФ хранили больше валюты за рубежом (63,1 млрд долларов), чем на родине.

Фактически происходит «девалютизация в форме релокации», отмечает Сусин. И к ней присоединяется бизнес: несмотря на то, что российская экономика генерирует избыток валюты, а профицит торгового баланса за январь-октябрь достиг рекордных 215 млрд долларов, валютные счета корпораций в банках с начала года похудели на 28 млрд долларов.

Почти 40% этой суммы корпоративные клиенты вывели в октябре. И это отчасти объясняется страхами санкций, отмечает Сусин. Администрация Байдена обсуждала возможность внести в «черные списки» Национальный клиринговый центр - ключевую структуру Мосбиржи, после чего торги иностранными валютами в России бы остановились.

И хотя США решили отложить санкции на будущее, отток валюты в октябре достиг таких масштабов, что на российском рынке в октябре возник дефицит валютной ликвидности, писал ЦБ. В середине месяца ставки валютных свопов, отражающих стоимость займов в валюте под залог рублей, стали трехзначными: по долларам они достигали минус 150% годовых, а по евро минус 800%.

«Шок» рынка оказался краткосрочным, и ситуация вернулась в норму, но не исключено, что дефицит валюты повторится в будущем, полагают аналитики Росбанка. Во-первых, угроза санкций против НКЦ никуда не делась, а во-вторых, приток валютной выручки в форме евро устойчиво сокращается, объясняют они: «Газпром» поставляет в Европу одну десятую от довоенных объемов, а с 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российскую нефть, за которым последует запрет нефтепродуктов (5 февраля).

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