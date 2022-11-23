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Лукашенко: Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место

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  • 23.11.2022, 21:02
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Лукашенко: Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место

Диктатор рассказал о своих страхах на саммите ОДКБ.

Узурпатор Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от судьбы России. Это прозвучало во время его выступления на саммите ОДКБ в Ереване, передает БелТА.

По его словам, в последнее время в СМИ развивается тезис о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода войны в Украине.

«Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. (…) И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. (…) Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — заявил он.

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