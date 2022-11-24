ISW: Кремль запутался в собственной лжи

ISW: Кремль запутался в собственной лжи1
- 24.11.2022, 9:32
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Официальные заявления о войне вызывают недовольство у российских пропагандистов.
Кремль скрывает свои военные цели за расплывчатыми заявлениями, пытаясь ввести в заблуждение Запад. Однако, удается озадачивать только российских пропагандистов.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена нынешней власти в Украине не является целью российской «военной спецоперации» и указал, что Владимир Путин «об этом уже говорил».
Слова Пескова, вероятно, преследовали цель смягчить последствия от провоенного выступления вице-спикера совета федерации Константина Косачева, который заявил, что Россия «может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства».
«Эти два заявления противоположны. Милблогер, связанный с ЧВК «Вагнер», в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия бесцельно ведет войну без четкой цели», - подчеркнули в ISW.
Специалисты объяснили, что «нежелание Кремля публично полностью отдаться крайней националистической идеологии и войне сбивает с толку пропагандистов, проповедующих такую идеологию российским массам».
В Институте изучения войны добавили, что в то же время сам Путин, как правило, пытается сбалансировать крайние аргументы, чтобы заручиться поддержкой националистического сообщества, и более умеренный нарратив, чтобы сохранить поддержку остального российского населения.
«Однако российские военные неудачи и все большие жертвы делают путинские умышленное сокрытие целей войны и попытки балансировать риторику только подпитывающими недовольство среди критически важных групп», - подытожили аналитики.