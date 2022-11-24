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Момент истины

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  • Андрей Окунь
  • 24.11.2022, 11:43
  • 7,156
Момент истины
Фото: Getty Images

Российская власть загнала себя в угол.

Путинский режим, выпячивая грудь, твердил, что защищает человеческие ценности. Он много лет рассказывал россиянам, как вопреки предательствам лицемерного Запада продолжает отстаивать права людей. И в этом бесконечном потоке угодливых и заискивающих слов Россия представала последним оплотом культуры, религиозности и мира. А потом перед нами с ухмылочкой положили на стол футляр, раскрыли его и достали окровавленную кувалду.

Еще несколько месяцев назад страна жила совсем другими образами. Была бабушка с красным флагом. Был мальчик Алешка, выбегающий к колоннам российской военной техники и отдававший честь. Но вот незаметно наступило время, где Россия уже не защитница всех людей, обескровленных бездушным капитализмом, а хладнокровный молотобоец, отбивающий людям головы.

Методичные обстрелы украинских городов. Размозженная голова Евгения Нужина. Ямы и подвалы в качестве тюрьмы для непокладистых мобилизованных. Жестокость стала новым символом этой войны и начала преподноситься в России, как промежуточная победа.

Действующая власть животной жестокостью замещает отсутствие реальных достижений на фронте. Отступление из Харьковской области, потеря Херсона, полная политическая изоляция страны и нерукопожатность президента - за все это с упоением мстят простым украинцам.

Российская власть, уставшая и загнавшая себя в угол всевозможными ошибками, решила добиваться победы любыми способами. И чем они жестче, тем Кремлю кажутся более надежными. Хотя на самом деле беспорядочными бомбежками Россия создаст не слабую жертву, а окончательно озверевшего противника, мечтающего об отомщении.

Можно бесконечно говорить о том, какая наша страна благодетельная и всепрощающая, но пока слова не начнут сочетаться с делами, все это будет дешевым трепом.

Андрей Окунь, t.me

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