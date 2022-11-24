Ученые определили факторы бодрости и бдительности 3 24.11.2022, 19:32

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Кофе на завтрак не входит в этот список.

Ученые из США и Великобритании выяснили, что влияет на бодрость и внимательность человека в течение дня. Среди общих факторов можно выделить еду, сон и глюкозу.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Королевского колледжа Лондона определили факторы бодрости. Для эксперимента потребовалось 833 добровольца из США и Великобритании. Их средний возраст — 46,2 года. Испытуемые ели на завтрак несколько блюд, которые отличались по составу питательных веществ.

Все засыпали в 23:25, спали по 7,66 часа, завтракали в 08:12. Через две недели выяснилось, что люди, которые спали дольше, на следующий день ощущали себя более сосредоточенными и бойкими. Также участники были бдительнее и бодрее, когда накануне были физически активны, но не в ночное время.

Помогал завтрак с высоким содержанием углеводов. Пища, богатая белками, снижала уровень бодрости. В 98% случаев участники не употребляли кофеин. Таким образом, кофе на завтрак нельзя назвать важным фактором бодрости. Более низкий уровень глюкозы после завтрака помогал оставаться бодрым.

Ученые выделили четыре ключевых фактора, которые были важны: настроение, возраст, качество сна и частота приемов пищи.

«Действительно, участники, которые ели в среднем пять раз в день и более, имели значительно более низкий уровень бдительности, чем те, кто ел по три-четыре раза в день», — отметили авторы исследования.