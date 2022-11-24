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Рада БНР учредила новую награду — медаль «Погони»

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  • 24.11.2022, 23:12
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Рада БНР учредила новую награду — медаль «Погони»
Ивонка Сурвилла

Медалью будут награждать за выдающиеся заслуги перед Беларусью и белорусским народом.

Рада БНР учредила новую награду — медаль «Погони». Ей Рада будет отмечать «за выдающиеся заслуги перед Беларусью и белорусским народом».

Как пишет председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, первыми награждены «белорусские активисты и протестующие, которые погибли в связи с белорусскими протестами 2020-2021 гг.», «белорусские воины, погибшие на войне в Украине в 2022 г.» и «белорусские добровольцы и воины, погибшие во время Революции достоинства и на войне в Украине с 2014 г.». В списке 21 человек.

«Наш долг — чтить память этих героев и продолжить их борьбу», — отмечает Сурвилла.

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