Рада БНР учредила новую награду — медаль «Погони»1
- 24.11.2022, 23:12
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Медалью будут награждать за выдающиеся заслуги перед Беларусью и белорусским народом.
Рада БНР учредила новую награду — медаль «Погони». Ей Рада будет отмечать «за выдающиеся заслуги перед Беларусью и белорусским народом».
Как пишет председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, первыми награждены «белорусские активисты и протестующие, которые погибли в связи с белорусскими протестами 2020-2021 гг.», «белорусские воины, погибшие на войне в Украине в 2022 г.» и «белорусские добровольцы и воины, погибшие во время Революции достоинства и на войне в Украине с 2014 г.». В списке 21 человек.
«Наш долг — чтить память этих героев и продолжить их борьбу», — отмечает Сурвилла.