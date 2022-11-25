В Тюменской области РФ вспыхнул масштабный пожар на складе с бензовозами

В Тюменской области РФ вспыхнул масштабный пожар на складе с бензовозами5
- 25.11.2022, 14:06
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Российские пропагандисты заявили лишь о «возгорании киоска с шаурмой».
25 ноября стало известно о масштабном пожаре в Тюменьской области Российской Федерации.
Об этом стало известно из телеграм-канала Вооруженных сил Украины.
Как сообщает источник, очаг возгорания - склад с бензовозами, площадь которого составляет 800 квадратных метров.
Однако, стоит отменить, что местные источники не подтверждают наличие пожара над Тюменьской областью. В росСМИ существует информация лишь о «возгорании киоска с шаурмой в городе Тюмень».
«В районе улицы Широтной сильное задымление. Едкий густой дым заметили в районе торгового центра «Широтный». Там загорелся небольшой киоск», – сообщает российское издание 72.ru.
Иной информации от властей РФ не поступало.