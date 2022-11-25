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В Тюменской области РФ вспыхнул масштабный пожар на складе с бензовозами

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  • 25.11.2022, 14:06
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В Тюменской области РФ вспыхнул масштабный пожар на складе с бензовозами

Российские пропагандисты заявили лишь о «возгорании киоска с шаурмой».

25 ноября стало известно о масштабном пожаре в Тюменьской области Российской Федерации.

Об этом стало известно из телеграм-канала Вооруженных сил Украины.

Как сообщает источник, очаг возгорания - склад с бензовозами, площадь которого составляет 800 квадратных метров.

Однако, стоит отменить, что местные источники не подтверждают наличие пожара над Тюменьской областью. В росСМИ существует информация лишь о «возгорании киоска с шаурмой в городе Тюмень».

«В районе улицы Широтной сильное задымление. Едкий густой дым заметили в районе торгового центра «Широтный». Там загорелся небольшой киоск», – сообщает российское издание 72.ru.

Иной информации от властей РФ не поступало.

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