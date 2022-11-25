Как в Гомельской области готовятся к мобилизации

Как в Гомельской области готовятся к мобилизации11
- 25.11.2022, 14:30
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Закупают палатки, валенки и лыжи.
В Гомельской области закупается оснащение, которое может быть использовано для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек. Такой вывод можно сделать на основе тендерных закупок ГУ «Акваланг», организации занимающейся мобилизационнной подготовкой, пишет «Флагшток».
ГУ «Акваланг» разместило на сайте госзакупок информацию о закупке разнообразного снаряжения для обустройства зимнего военно-полевого лагеря. До конца 2022 года планируется закупить:
- 32 армейские палатки М-30 (рассчитаны на 30 человек), и 15 армейских палаток М-10 (рассчитаны на 10 человек). Палатки должны иметь утеплитель, пол и дымоход;
- 64 армейские печи, предназначенные для размещения в палатках;
- 1090 пар валенок;
- 1090 пар резиновых сапог;
- 40 комплектов лыж;
- 974 спальных мешка;
- 974 термоизоляционных коврика;
- 943 алюминиевые ложки;
- 373 саперные лопатки;
- 47 маскировочных сетей;
- 70 радиостанций.
Кроме того, ГУ «Акваланг» осуществляет закупку телекоммуникационного мобильного комплекса МТК-985Б, предназначенного для оперативного развертывания и организации зоны радиосвязи стандарта DMR. В данном случае поставка товара запланирована на начало марта 2023 года.
ГУ «Акваланг» — предприятие образованное еще в 1980 году. Согласно информации из открытых источников, организация специализируется на хранении имущества облисполкома. В 2022 году ГУ «Акваланг» было выделено из областного бюджета 1 933 568 рублей по статье «Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации».