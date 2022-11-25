Как в Гомельской области готовятся к мобилизации 11 25.11.2022, 14:30

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Закупают палатки, валенки и лыжи.

В Гомельской области закупается оснащение, которое может быть использовано для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек. Такой вывод можно сделать на основе тендерных закупок ГУ «Акваланг», организации занимающейся мобилизационнной подготовкой, пишет «Флагшток».

ГУ «Акваланг» разместило на сайте госзакупок информацию о закупке разнообразного снаряжения для обустройства зимнего военно-полевого лагеря. До конца 2022 года планируется закупить:

- 32 армейские палатки М-30 (рассчитаны на 30 человек), и 15 армейских палаток М-10 (рассчитаны на 10 человек). Палатки должны иметь утеплитель, пол и дымоход;

- 64 армейские печи, предназначенные для размещения в палатках;

- 1090 пар валенок;

- 1090 пар резиновых сапог;

- 40 комплектов лыж;

- 974 спальных мешка;

- 974 термоизоляционных коврика;

- 943 алюминиевые ложки;

- 373 саперные лопатки;

- 47 маскировочных сетей;

- 70 радиостанций.

Кроме того, ГУ «Акваланг» осуществляет закупку телекоммуникационного мобильного комплекса МТК-985Б, предназначенного для оперативного развертывания и организации зоны радиосвязи стандарта DMR. В данном случае поставка товара запланирована на начало марта 2023 года.

ГУ «Акваланг» — предприятие образованное еще в 1980 году. Согласно информации из открытых источников, организация специализируется на хранении имущества облисполкома. В 2022 году ГУ «Акваланг» было выделено из областного бюджета 1 933 568 рублей по статье «Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации».

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