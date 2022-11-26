Политзаключенного Николая Козлова перевели в могилевскую тюрьму 26.11.2022, 18:49

Николай Козлов

В начале ноября его приговорили к 2,5 годам.

6 августа 2021-го года главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова приговорили к 3 месяцам ареста за «разглашение данных следствия». С 28 декабря 2021-го года он отбывал срок в барановичском СИЗО-6, а 26 марта вышел на свободу, пишет «Вясна».

27 июля 2022-го года его снова задержали вместе с другими активистами ОГП. Его обвинили в участии в «Марше новой Беларуси» в Минске в 2020-ом году. 3 ноября Николаю присудили 2,5 года колонии по ст. 342 УК. На суде он выступил с сильным последним словом.

Теперь же правозащитникам стало известно, что Козлова перевели в могилевскую тюрьму.

Поддержите Николая посылками, денежными переводами, телеграммами:

Тюрьма №4. 212011, Могилев, ул. Крупской, 99А, Николай Георгиевич Козлов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».