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Политзаключенного Николая Козлова перевели в могилевскую тюрьму

  • 26.11.2022, 18:49
Политзаключенного Николая Козлова перевели в могилевскую тюрьму
Николай Козлов

В начале ноября его приговорили к 2,5 годам.

6 августа 2021-го года главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова приговорили к 3 месяцам ареста за «разглашение данных следствия». С 28 декабря 2021-го года он отбывал срок в барановичском СИЗО-6, а 26 марта вышел на свободу, пишет «Вясна».

27 июля 2022-го года его снова задержали вместе с другими активистами ОГП. Его обвинили в участии в «Марше новой Беларуси» в Минске в 2020-ом году. 3 ноября Николаю присудили 2,5 года колонии по ст. 342 УК. На суде он выступил с сильным последним словом.

Теперь же правозащитникам стало известно, что Козлова перевели в могилевскую тюрьму.

Поддержите Николая посылками, денежными переводами, телеграммами:

Тюрьма №4. 212011, Могилев, ул. Крупской, 99А, Николай Георгиевич Козлов.

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