«Власти так и не придумали, что сказать о смерти Макея» 26.11.2022, 19:53

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Владимир Макей

Странности продолжаются.

Скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей. Уже пошли слухи, что Макея могли отравить. Их сторонники особо подчеркивают, что внезапная смерть Макея случилась на фоне сообщений о том, что Кремль хочет сменить Лукашенко, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Странности продолжаются. До сих пор нет официальной версии причины внезапной смерти Макея. Лукашенко выразил соболезнования родным, но никаких деталей: почему умер, что случилось. Учитывая словоохотливость Лукашенко, это странно. Как и то, что спустя три часа после объявления о смерти министра и спустя пять часов с ее момента (предположительно) официальные власти так и не придумали, что сказать.

Это говорит как минимум о растерянности и о том, что для Лукашенко смерть Макея тоже стала полной неожиданностью.

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