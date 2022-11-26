«Власти так и не придумали, что сказать о смерти Макея»
- 26.11.2022, 19:53
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Странности продолжаются.
Скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей. Уже пошли слухи, что Макея могли отравить. Их сторонники особо подчеркивают, что внезапная смерть Макея случилась на фоне сообщений о том, что Кремль хочет сменить Лукашенко, пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Странности продолжаются. До сих пор нет официальной версии причины внезапной смерти Макея. Лукашенко выразил соболезнования родным, но никаких деталей: почему умер, что случилось. Учитывая словоохотливость Лукашенко, это странно. Как и то, что спустя три часа после объявления о смерти министра и спустя пять часов с ее момента (предположительно) официальные власти так и не придумали, что сказать.
Это говорит как минимум о растерянности и о том, что для Лукашенко смерть Макея тоже стала полной неожиданностью.