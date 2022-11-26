закрыть
26 ноября 2022, суббота, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Власти так и не придумали, что сказать о смерти Макея»

  • 26.11.2022, 19:53
  • 3,074
«Власти так и не придумали, что сказать о смерти Макея»
Владимир Макей

Странности продолжаются.

Скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей. Уже пошли слухи, что Макея могли отравить.  Их сторонники особо подчеркивают, что внезапная смерть Макея случилась на фоне сообщений о том, что Кремль хочет сменить Лукашенко, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Странности продолжаются. До сих пор нет официальной версии причины внезапной смерти Макея. Лукашенко выразил соболезнования родным, но никаких деталей: почему умер, что случилось. Учитывая словоохотливость Лукашенко, это странно. Как и то, что спустя три часа после объявления о смерти министра и спустя пять часов с ее момента (предположительно) официальные власти так и не придумали, что сказать.

Это говорит как минимум о растерянности и о том, что для Лукашенко смерть Макея тоже стала полной неожиданностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»