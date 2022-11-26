Священника Владислава Богомольникова арестовали седьмой раз подряд 26.11.2022, 20:53

Политзаключенный находится на Окрестина в Минске.

Священник Владислав Богомольников был задержан 31 августа и с того времени находится на Окрестина, отбыв 6 административных сроков подряд. Ожидалось, что он должен был выйти сегодня после отбытия шестого срока, но так и не вышел. Судя по всему, на него был составлен новый протокол и он сейчас в статусе задержанного ожидает нового суда, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Условия содержания очень жесткие - не принимают никаких передач, в том числе лекарства и витаминов. У отца Владислава сильный кашель, который не проходит с его первого ареста, когда он болел коронавирусов.

Священник стал уже легендой Окрестина - совокупная продолжительность его арестов одна из самых больших. Отец Владислав читает лекции по философии для своих сокамерников - именно этот предмет он преподает и в Минской духовной академии. Также он духовно поддерживает других заключенных, в среде которых пользуется большим уважением.

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