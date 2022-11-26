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«У нас людей вообще уже не осталось»

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  • 26.11.2022, 21:08
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«У нас людей вообще уже не осталось»

Россиянин в перехвате пожаловался на контрнаступление ВСУ.

Российский военнослужащий в перехваченном разговоре рассказал, как волнуется из-за контрнаступления ВСУ. Оккупант поведал, что украинские защитники готовятся наносить удары из техники.

Перехват опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. В разговоре рашист заявил, что его подразделению объявили тревогу. Причиной стало наведение техники ВСУ на позиции оккупантов.

- Хотят нас выбить. Короче, тут сейчас начальник днем едет. Тут мы смотрим на них — пипец вообще. Не знаю вообще, народу ни*ера у нас. Командир роты — уже четвертый командир взвода — все меняются, людей убивают. У нас людей вообще уже не осталось. Жрать нечего, бл*…, — заявил оккупант.

Далее противник пожаловался на ужасное питание, которое российские военнослужащие уже не могут есть. А родственница оккупанта пообещала отправить передачу на фронт.

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