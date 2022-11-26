СМИ назвали одну из возможных причин внезапной смерти Макея

СМИ назвали одну из возможных причин внезапной смерти Макея14
- 26.11.2022, 22:25
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Сообщается, что глава МИД Беларуси умер в Дроздах.
Сегодня стало известно, что умер министр иностранных дел Владимир Макей. Ему было 64 года. «Нашай Ніве» стали известны некоторые обстоятельства:
«Владимир Макей был дома в Дроздах, когда случился инфаркт. Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез.
Завтра министр иностранных дел собирался в театр — на постановку своей жены, актрисы Веры Поляковой-Макей, которую после погромов в театральной среде в 2020-2021-м поставили во главе Театра юного зрителя».