ВСУ добились новых успехов на линии Сватово-Кременная: карты боев 27.11.2022, 9:59

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Контрнаступление на западе Луганской области набирает силу.

Россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на западе Луганской области

26 ноября российские войска продолжают оборону от контрнаступления украинских войск на линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска ведут активную оборону к северо-западу от Сватового в направлении Купянска и к западу от Кременной в направлении Лимана.

Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские войска отразили украинские атаки на Коломыйчиху и Площадку. Луганский областной председатель Сергей Гайдай отметил, что украинские войска продолжают добиваться успехов вокруг Сватового и Кременной, частично из-за низкого качества и несогласованности действующих в этом районе мобилизованных российских новобранцев. Он добавил, что украинские войска дополнительно обороняются от постоянных атак России на Белогоровку, что в 10 км к югу от Кременной.ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная: карты боев

Бои на Донбассе

Российские войска продолжают наступательные действия вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы возле Бахмута, в районе Опытного, Соледара, Бахмутского и Яковлевки. Российский военный блоггер опубликовал контрольную карту местности, утверждая, что российские войска контролируют Опытное, хотя ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. Российские и украинские источники продолжают утверждать, что грязная погода замедляет операции в районе Бахмута. В то же время российский военный блоггер заявил, что на южной окраине Бахмута продолжаются ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Также русские войска продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян в 23 км юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского, Красногоровки и Невельского. По словам одного из российских военных блоггеров, войска оккупантов также продолжили наступление в направлении Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Кроме этого, на видео с геолокацией, опубликованном 26 ноября, видно, как украинские войска наносят удары по наступающим российским танкам юго-западнее Новоселовки Второй, что в 9 км от Авдеевки.

Аналитики утверждают, что российские войска продолжают вести оборонные действия на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей. Министерство обороны России заявило, что российские силы отразили украинские контратаки в пределах близ Никольского и Времивки на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили обычные артиллерийские и авиаудары вдоль линии столкновения в Донецкой и Запорожской областях.ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная: карты боев

Ситуация на Юге

Российские войска продолжают строительство укреплений в восточной части Херсонской области и ведут обычный артиллерийский огонь по районам на правом берегу реки Днепр. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска укрепляют свои позиции вдоль неопределенной береговой линии, вероятно, имея в виду к побережью Черного моря и готовят оборону в глубину.

Сообщается, что российские войска перемещают системы РСЗО и С-300 ближе к Херсону, что указывает на то, что российские войска могут намерены увеличить темпы ракетных и зенитных ракетных ударов по наземным целям к северу от реки Днепр в ближайшие дни. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы обстреляли Херсон, Антоновку, Чернобаевку и Берислав – все на правом берегу Днепра.

Украинские войска продолжают наносить удары по сосредоточению российских войск и военных средств в российских тыловых районах на юге Украины. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска нанесли удары по составу боеприпасов в Мелитополе - ранены 50 российских военнослужащих, и по двум складам в Васильевском районе - ранены 130 человек и уничтожены 7 единиц техники. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 25 ноября украинские войска нанесли удар по российскому составу боеприпасов в Михайловке на северной окраине Мелитополя. Российский военный блоггер также утверждает, что украинские войска нанесли удары по Чаплинке и Скадовску.

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